Te Deum e Messa di Capodanno con il Papa: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Città del Vaticano – L’anno volge al termine e, come da tradizione, Papa Francesco presiederà i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Un rito suggestivo al quale seguirà il canto del Te Deum, tra gli inni più antichi della storia della Chiesa, con l’offerta dell’incenso, al quale lo scorso anno il Pontefice non fu presente a causa della sciatalgia (leggi qui). La celebrazione si svolgerà all’altare papale, sotto al baldacchino del Bernini, nella basilica vaticana, venerdì 31 dicembre 2021, alle ore 17.00. Il rito sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media. Diretta televisiva su Tv2000 a partire dalle ore 17.00. Terminata la celebrazione, il Pontefice si reca in preghiera davanti al presepe allestito in piazza San Pietro (clicca qui).

CLICCA QUI per leggere il calendario completo con gli orari delle celebrazioni del Tempo di Natale presiedute da Papa Francesco

All’indomani, sabato 1 gennaio 2022, Solennità di Maria Madre di Dio nonché Giornata Mondiale della Pace (clicca qui per leggere il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2022), Papa Francesco celebrerà la Santa Messa del giorno nella basilica di San Pietro alle ore 10. La diretta del rito sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media. Diretta televisiva su Rai1 a partire dalle 09.50 e su Tv200 a partire dalle ore 10.00. Seguirà la preghiera dell’Angelus alle ore 12.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

