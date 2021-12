Alberghi e ristoranti nel Lazio, Ciacciarelli (Lega): “Un nuovo duro colpo. Subito aiuti regionali”

“Nuovo duro colpo per il settore della ristorazione e quello alberghiero. Come stima anche FederAlberghi la grande incertezza per la nuova ondata Covid – 19 e il passaggio in zona gialla del Lazio dal 3 gennaio 2021 sta portando ad un massiccio annullamento delle prenotazioni per il capodanno e delle prenotazioni per i soggiorni“. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“Urge immediatamente un provvedimento regionale – spiega il Consigliere – per aiutare la categoria ed il suo grande indotto occupazionale, che da inizio pandemia sono stati i più colpiti dagli effetti nefasti che questa sta generando sull’economia”.