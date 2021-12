Chiara Pellacani: “Volo in America per crescere.. emozionata e felice”

Che fosse l’erede di Tania Cagnotto, il mondo dei tuffi lo aveva già capito. E adesso Chiara Pellacani sceglie gli stessi passi della grande azzurra e dell’icona della disciplina. La giovane tuffatrice volerà in America per studiare in Lousiana e per allenarsi oltreoceano. Anche la Cagnotto lo fece e divenne immensa.

Di immensa intanto la Pellacani ha la bacheca e non è poco. Piena zeppa di medaglie e di gloria personale. Sette medaglie vinte agli Europei e alla recente competizione continentale l’atleta delle Fiamme Gialle ha messo in palmares ben 4 allori. Un oro vinto con nel sincro misto dei tre metri, tris di argenti per il trampolino dei tre metri, nel sincro 3 metri e nella specialità a squadre mixed e infine anche il bronzo individuale nel trampolino di un metro. Chiara è felice e ha un futuro luminoso davanti a lei, anche grazie al bronzo messo al collo in Coppa del Mondo.

Esplosa la sua carriera nel 2021, con medaglie conquistate anche alle World Series. Ma con semi di alto profilo negli anni precedenti. Il titolo europeo conquistato con Elena Bertocchi nel sincro dei tre metri ha fatto da apripista a una splendida carriera in cima al mondo: “Sono emozionata e non vedo l’ora di iniziare la mia nuova vita”. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. E Chiara con valigia e biglietto aereo è pronta a volare verso gli Stati Uniti. L’orizzonte di gloria l’attende.

(foto@Deepbluemedia)

