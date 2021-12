Comune di Civitavecchia travolto dall’inchiesta sulle luminarie natalizie: 6 indagati

Civitavecchia – Sono 6 gli avvisi di garanzia notificati ieri dalla Procura della Repubblicadi Civitavecchia che hanno fatto tremare il palazzo comunale.

Nelle indagini risultano, infatti, coinvolti un assessore, un vigile urbano e anche un dirigente comunale oltre a tre imprenditori.

Tra i reati contestati c’è la turbativa d’asta per le luminarie natalizie, la corruzione per la concessione di un chiosco e l’abuso di ufficio per la copia delle domande del concorso della Polizia locale.

Le attività investigative, coordinate dalla procura di Civitavecchia avrebbero portato a rilevare gli illeciti grazie a intercettazioni ambientali. Sembrerebbe che gli uffici comunali siano stati monitorati mediante l’uso di telecamere nascoste.

Ancora oggi sono in corso perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, negli uffici con il sequestro, in alcuni casi, anche dei cellulari per un probabile approfondimento di indagine

Una tegola caduta sul Municipio di Civitavecchia per la quale il sindaco Tedesco ha espresso: “Piena fiducia nell’operato della Procura di Civitavecchia. Altrettanta incondizionata fiducia in quello dell’Assessore, persona di elevato profilo morale e professionale. Fiducia altresì per il corretto lavoro degli uffici e dei dirigenti. Sono certo di una soluzione positiva della vicenda”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

