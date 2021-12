Covid a Fiumicino: Asl, Comune e Misericordia al lavoro per aprire nuovi hub per tamponi

Fiumicino – “Dopo aver avuto un lungo colloquio con l’assessore regionale alla Sanità D’Amato e con il dirigente generale della Asl Roma 3 Milito, questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo a piazzale Mediterraneo con la governatrice della Misericordia di Fiumicino Cortani e il dirigente della prevenzione della Asl Roma 3 Benevelli per valutare le modalità e i tempi rapidi per aprire un ulteriore presidio nel comune di Fiumicino per effettuare tamponi molecolari ed evitare così il forte ingorgo che si sta determina nel presidio del lunga sosta dell’aeroporto”. Lo fa sapere, tramite un post sui canali social del Comune, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Forniremo – spiega il primo cittadino – insieme alla Asl nei prossimi giorni le modalità operative, gli orari e i giorni per accedere al presidio che verrà gestito con l’ausilio delle Misericordie d’Italia. Servirà in ogni caso la prenotazione tramite sistema regionale e previa prescrizione del medico“.

“Il 7 e l’8 gennaio 2022, inoltre, in vista del rientro a scuola dei nostri studenti, abbiamo organizzato – conclude Montino – sempre con le Misericordie due presidi per tamponi antigenici dedicati agli alunni, uno per la zona nord del territorio comunale presso il parcheggio della scuola in via Serrenti a Passoscuro, il secondo a Piazzale Mediterraneo. Per l’occasione il costo del tampone riservato agli alunni è limitato a soli 5 euro. Tale prezzo rimarrà invariato per gli studenti del Comune fino alla fine dell’anno scolastico”.

