Covid, a Fiumicino sono 636 i positivi accertati. Montino: “Dati preoccupanti”

Fiumicino – “Sono 636 i casi di coronavirus registrati oggi dalla Asl Rm3 nel nostro Comune, un dato davvero preoccupante. I nuovi casi rispetto a ieri sono 50, i guariti 16, le donne positive 328, gli uomini 308, con un’età media di 34 anni. Le località più colpite sono Fiumicino e Isola Sacra (67% dei casi), Focene (7%), Fregene e Aranova (6%)”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Come annunciato già stamattina – prosegue – stiamo cercando di mettere in campo nuove iniziative per aumentare i presidi sul territorio, in accordo con la Asl Roma 3. In linea ovviamente con la nuova ordinanza firmata dal Presidente Zingaretti con la quale si stabilisce che nella nostra Regione con un test antigenico positivo non servirà la conferma del molecolare per la definizione di caso confermato Covid e conseguente disposizione di isolamento (leggi qui). Il provvedimento prevede, inoltre, che un test antigenico negativo in persone sintomatiche necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o molecolare, esclusivamente sulla base della valutazione clinica (per esempio presenza e gravità dei sintomi). Rimane da chiarire rispetto all’ordinanza di Zingaretti quando sarà opportuno e obbligatorio effettuare il tampone molecolare”.

