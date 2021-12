Crescita contagi da Covid: annullata la We Run Rome

E’ stata annullata la We Run Rome di domani a Roma. Il problema della risalita dei contagi sta fermando di nuovo le competizioni sportive. La notizia sta girando sui social e l’aveva già anticipata La Repubblica. Lo conferma l’Ansa: “Sulla base della lettera del Servizio di Prevenzione a Salute Pubblica della Asl Roma 1, che in ‘considerazione delle attuali condizioni epidemiologiche’ ha chiesto di sospendere l’evento”. Il sindaco Gualtieri sembra stia predisponendo, a quanto si apprende, un’ordinanza per annullare la gara podistica di 10 km.

Le presenze previste dei partecipanti erano di sei mila persone al via, nei pressi dello Stadio di Caracalla, luogo simbolo di mezze maratone e gare podistiche. C’è malcontento tra i runners che speravano di partecipare e che hanno avuto comunque la notizia dello stop a circa 24 ore dall’evento. Era prevista domani mattina, come consuetudine del 31 dicembre. L’altolà sarebbe arrivato direttamente dal Campidoglio, per evitare l’esplosione di una bomba epidemiologica.

La decisione è arrivata dopo aver sentito il parere del Seresmi, la sorveglianza epidemiologia dell’Ospedale Spallanzani. Al momento non è stato diffuso un comunicato ufficiale dagli organizzatori.

