Latina, scatta il divieto assoluto dei fuochi d’artificio a Capodanno: l’ordinanza del sindaco

Latina – Il Sindaco di Latina Damiano Coletta ha firmato l’ordinanza numero 318 ieri, 29 dicembre 2021 con la quale ordina: “Dal 31 dicembre 2021 fino al 1 gennaio 2022, il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale di Latina, di utilizzo e accensione di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici”.

Il primo cittadino nel suo provvedimento sottolinea: “L’accensione di fuochi pirotecnici oltre a determinare una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica e per gli animali, può causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi venga fortuitamente colpito, mettendo così a rischio l’incolumità delle persone”.

Nell’emanare l’ordinanza con la quale ordina: “Il divieto assoluto di accensione di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici” avverte anche la cittadinanza che “i trasgressori saranno punti con una multa che va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria nel caso in cui l’episodio assuma rilevanza penale”.

