Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Continua a nevicare sulle Alpi seppur con quota in rialzo. La dama bianca continua a cadere ancora fin al di sotto dei 1800m con accumuli abbondanti anche nella zona di Livigno dove la temperatura è comunque salita da -10°C a -0.5°C in meno di 10 ore. La barriera alpina ha rallentato e in parte frenato la velocità delle correnti calde in arrivo da sud mantenendo valori bassi soprattutto sulle zone confinali. Gli accumuli sono notevoli anche superiori al metro al di sopra dei 2500m ma anche a quote inferiori come a Cervinia si toccano gli 80cm freschi.

METEO GIOVEDI’ 30 DICEMBRE. Al Nord: Tempo stabile ma con nebbie diffuse e in Val Padana. Velature in transito altrove tra mattino e pomeriggio; locali piovaschi al mattino sulle Alpi centrali. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 16, più basse dove la nebbia persisterà.

Al Centro: Qualche nebbia su pianure e valli interne specie al mattino; altrove cielo prevalentemente soleggiato. Temperature in rialzo, massime comprese tra 13 e 18. Al Sud: Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in rialzo, massime comprese tra 13 e 1.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: alta pressione africana in rinforzo sull’Italia. Tempo stabile su Toscana, Umbria e Lazio pur a tratti fosco su pianure e vallate tra notte e mattino e nuovamente in serata per banchi di nebbia o nubi basse, specie su vallate tosco-umbre. Temperature in sensibile rialzo in Appennino con clima eccezionalmente mite: punte di oltre 15°C a 1000m, fino a 13-14°C a 1300-1500m, fino a 17-18°C in pianura specie sul Lazio. Minime invece solo localmente sotto i 3-4°C ma forti inversioni termiche sui rilievi. Venti deboli variabili con quache rinforzo locale da Nord. Mare ancora mosso, specie al largo, ma gradualmente tendente a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Avanza un potente anticiclone africano dal Mediterraneo occidentale, accompagnato da aria eccezionalmente calda per il periodo che riporterà la stabilità atmosferica fin oltre il Capodanno. Tuttavia i cieli non saranno sempre soleggiati, anzi il tempo si manterrà a tratti uggioso nelle zone vallive specie tosco-umbre e in prospettiva localmente sulle coste nelle ore più fredde. Le temperature saranno eccezionalmente miti per il periodo specie in quota e sulle aree soleggiate della pianura, dove si potranno sfiorare i 18-20°C. Dal 3 gennaio primi segnali di cedimento anticiclonico con maggiore nuvolosità e qualche piovasco, accompagnato da una progressiva ridimensionata delle temperature. Dall’Epifania in avanti probabile ritorno a condizioni più in linea con il periodo, mentre incursioni di aria più fredda potrebbero palesarsi tra fine prima decade e seconda decade di gennaio; tendenza che necessita di ulteriori conferme.

(Fonte: 3B Meteo)