Pomezia, anziano precipita dall’ottavo piano di un palazzo e muore

Pomezia – Tragedia tra i palazzi di via Singen, a Pomezia, dove nella sera di ieri un uomo è precipitato dall’ottavo piano ed è morto. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, un’auto medica e i sanitari del 118.

La caduta non ha lasciato scampo all’uomo, che è morto sul colpo. Il corpo è stato ritrovato nel cortile del palazzo in cui viveva. Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri si tratterebbe di un suicidio.

