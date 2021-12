Roma e Ostia, divieto di botti e fuochi d’artificio a Capodanno

Roma – “Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di Capodanno a Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattutto dei minori, spesso vittime di incidenti, evitiamo di terrorizzare gli animali e di inquinare l’ambiente. Festeggiamo il nuovo anno in sicurezza”. Lo annuncia in un tweet il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2022” vige il “divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita…”, si legge nell’ordinanza sindacale n. 247 valida per tutto il territorio comunale della Capitale. Il provvedimento entra nel dettaglio tipologico dei materiali, specificando puntualmente quelli vietati e le sanzioni per chi viola le regole stabilite.

Clicca qui per leggere l’ordinanza

