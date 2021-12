Tutti i ponti e le festività del 2022: ecco quando andare in ferie

Roma – Il 2021, anno segnato ancora dalla pandemia da Covid-19, ci saluta per sempre e lascia il posto al 2022, che inizia di sabato. E proprio nella prima settimana dell’anno nuovo troviamo il primo ponte: il giorno dell’Epifania cade di giovedì: con un solo giorno di ferie è possibile godersi un weekend di quattro giorni per chiudere le feste in bellezza.

Per pianificare una gita fuoriporta, pandemia permettendo, con il sole meglio attendere il 25 aprile: la Festa della Liberazione nel 2022 cade infatti di lunedì. Niente ponte del primo maggio: la Festa dei Lavoratori sarà infatti domenica. Va meglio con la Festa della Repubblica: il 2 giugno dà spunto per un altro weekend lungo visto che cade di giovedì

L’estate regala una settimana corta ad agosto: il giorno di Ferragosto, infatti, sarà di lunedì. I ponti tornano con l’autunno: il 1 novembre, giorno di Ognissanti, cade di martedì, mentre la festa dell’Immacolata, l’8 dicembre, sarà di giovedì. E sarà l’ultima occasione utile del 2022 perché Natale si celebrerà di domenica e la notte di San Silvestro, 31 dicembre 2022, sarà sabato.

Va meglio ai milanesi, che con due giorni di ferie potranno star fuori casa tutta la settimana, approfittando anche di Sant’Ambrogio, 7 dicembre. Ma se parliamo di feste patronali, buone notizie ci sono anche per chi vive a Napoli, dove San Gennaro cade di mercoledì (21 aprile). Un po’ meno fortunati i cittadini dell’Urbe, che per la festa dei Santi di Pietro e Paolo, 29 giugno, dovranno accontentarsi di un solo giorno: mercoledì.

(Il Faro online)