2021 d’oro per l’Italia dello sport, Malagò: “Siamo davanti alle corazzate mondiali”

Dal calcio all’atletica, al nuoto fino al volley. Lo sport domina tutto l’universo delle discipline e in tutto il mondo. termina il 2021 con l’oro al collo generale.

La Nazionale Italiana di calcio campione d’Europa. Stessa cosa per l’Italvolley maschile e femminile, insieme ai numerosi allori conquistati alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, in totale 109 (40 medaglie olimpiche e 69 medaglie paralimpiche). Titoli a cinque cerchi a cascata e tanti successi storici tra cui quello di Marcell Jacobs nei 100 metri, insieme al trio dei 100 paralimpici Sabatini – Caironi – Contrafatto. Ma non solo. Ciclismo, pesca sportiva, tra gli sport che trionfano.

Un anno da incorniciare per lo sport azzurro, osannato, festeggiato e applaudito. Mette le basi per il futuro e guarda al 2022 con fiducia, verso Parigi. E’ il Presidente del Coni a parlare della sua soddisfazione: “Il 2021 è un anno da incorniciare e che rimarrà nella storia dello sport italiano”. 283 podi complessivi. L’Italia è davanti a corazzate come Cina, Gran Bretagna, Francia, Giappone e Germania.

(foto@Colombo/Fidal)

