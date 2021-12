A Fondi torna il Concerto di Capodanno: come prenotare

Fondi – Nonostante qualche appuntamento rinviato a causa delle ultime restrizioni, prosegue il cartellone natalizio “Fondi RestArt – Christmas Edition”. Prossimo appuntamento sabato primo gennaio, alle ore 21.00, nella splendida cornice del Santuario della Madonna del Cielo (nota come Chiesa di Santa Maria), dove si terrà la XVII edizione del Concerto di Capodanno.

Si tratta di un evento particolarmente sentito da parte degli organizzatori, in quanto darà il via alla undicesima edizione del Fondi Music Festival, ma anche dalla cittadinanza che da anni ormai saluta il nuovo anno partecipando al tradizionale concerto.

La serata vedrà la partecipazione dell’Orchestra da Camera “Città di Fondi”, della Corale Polifonica “Discantus Ensemble”, della direttrice di coro Paola Soscia e del direttore d’orchestra Gabriele Pezone.

“Ogni anno – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – il concerto di Capodanno è pura emozione, tra l’altro quest’anno non mancheranno le sorprese dato che l’evento sarà l’occasione giusta per celebrare i dieci anni di attività dell’Orchestra da Camera ‘Città di Fondi’”.

“Il repertorio – aggiunge il direttore artistico Gabriele Pezone – sarà all’insegna della tradizione ma non mancheranno brani meno noti, virtuosismi e momenti di rara intensità”.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa per il contenimento epidemiologico del Covid-19. Ricordiamo, in particolare, quanto segue:

è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi inviando una mail a fondimusicfestival@gmail.com;

per il pubblico presente al concerto è obbligatorio il possesso del super green pass e della mascherina FFP2;

non saranno ammesse persone che presentino febbre, tosse e sintomi influenzali.

Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Comune di Fondi. A fine concerto sarà possibile rinnovare l’abbonamento annuale al Fondi Music Festival.

