Alessio Territo (Crescere Insieme): “Parco Leonardo, chiarire le collaborazioni tra presidente del Comitato e Amministrazione comunale”

Fiumicino – “La polemica sollevata tramite social da una dichiarazione fatta dal consigliere di maggioranza Ferreri sulla figura del presidente del Comitato di quartiere Parco Leonardo merita di essere approfondita ufficialmente. Come può dire che la figura di un presidente di quartiere sia organica all’amministrazione comunale?” A porsi il dubbio è Alessio Territo, delegato territoriale della lista civica Crescere Insieme, che ha sollecitato il consigliere Roberto Severini a prendersi carico della questione che riguarda il presidente del Comitato di quartiere Parco Leonardo, Antonio Canto.

“C’è qualcosa che non torna – afferma Territo -. Premesso che ognuno è libero di fare le scelte che vuole, c’è una questione di trasparenza che va assolutamente affrontata. Parlare e muoversi a nome di un comitato di quartiere che deve rappresentare tutti, non collima con la figura di facente parte dell’amministrazione comunale, a qualunque titolo.

Per correttezza, ogni incarico o collaborazione andrebbe spiegato ai cittadini, soprattutto se si prendono incarichi vicini a una parte politica. Se poi alle richieste di chiarimento si risponde bannando le persone dai gruppi social, e dunque zittendole, evitando il confronto, allora il sospetto che ci sia qualcosa si poco chiaro si fa più forte.

Il fatto che polemica sia nata sui social non è meno importante; ormai i social rappresentano e pervadono la vita della città e dei suoi cittadini, e dunque sono ‘piazze’ a tutti gli effetti. Non siamo più nella sfera privata, ma in quella pubblica, ancor più si ci si muove dentro le linee dettate d un partito o da esponenti di esso.

Per questo – conclude – è fondamentale chiarire la questione. Si esca allo scoperto, e se ci sono motivi di incompatibilità si facciano le scelte conseguenti”.

