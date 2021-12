Anzio, Presicce diventa consigliere metropolitano. De Angelis: “Ci rappresenterà al meglio”

Anzio – “Buon lavoro al neoeletto consigliere metropolitano, Vito Presicce“. E’ con queste parole che Candido De Angelis, sindaco di Anzio, ha voluto congratularsi col consigliere comunale Vito Presicce.

“Vista la sua lunga e positiva esperienza come consigliere comunale e come assessore – ha continuato De Angelis -, sono certo che saprà rappresentare al meglio le istanze del territorio, a cominciare dalle diverse problematiche delle scuole superiori di Anzio e Nettuno ed all’esigenza di implementare i finanziamenti pubblici verso le due Città”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link.