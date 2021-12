Atletica, Boclassic di Capodanno: in gara, ma il Covid ferma i top runners

Bolzano – Torna oggi lungo le vie del centro storico di Bolzano la Boclassic Alto Adige, la tradizionale corsa di San Silvestro che può fregiarsi della WorldAthletics Bronze Label.

L’anno scorso, causa pandemia, erano state annullate tutte le gare dell’evento, tranne quella dei professionisti che si è però svolta senza pubblico al centro di guida sicura Saftey Park.

Quest’anno la gara torna in città, ma senza tribune per il pubblico, così anche la gara amatoriale e quella giovanile. Sono purtroppo numerose le disdette di top runners, risultati positivi al Covid oppure che attualmente si trovano in quarantena.

Al via dovrebbe invece esserci Nadia Battocletti, campionessa europea under 23 dei 5000 metri piani e grande speranza tra i mezzofondisti azzurri. Le donne partono alle ore 15 su 5 chilometri e gli uomini alle ore 15.30 su 10 chilometri. (Ansa).

(foto@BoClassic/Facebook)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport