Carlotta Gilli è record alle Paralimpiadi: la più medagliata dell’Italia Team

Quando si va a cercare le medaglie vinte nel palmares di Carlotta Gilli, si perdono facilmente i conti. E’ una delle campionesse azzurre più vincenti. Nella spedizione tricolore alle Paralimpiadi, la Gilli del nuoto dei record, è stata l’atleta donna più medagliata. Due volte oro a Tokyo.

Nei giorni splendidi per l’Italia Team del 2021 della leggenda, anche i paralimpici hanno contribuito a scrivere la storia nel mondo dello sport. Lei è la titolata da battere a Parigi 2024 e lo sarà nei 100 farfalla e nei 200 misti. veloce velocissima in vasca contro avversarie che si sono arrese subito. L’azzurra delle Fiamme Oro, che fa anche beneficenza a Natale, ha trionfato. E ha continuato a collezionare allori alle recenti Paralimpiadi. sono stati due gli argenti messi al collo nei 100 dorso e nei 400 stile libero. Ha una disabilità degenerariva Carlotta. Una retinopatia che la porta nel tempo a perdere la vista, ma che comunque la fa sorridere e la spinge a sfidarsi e a sfidare il destino, per salire sempre più in cima. L’unico bronzo che poi ha riportato a casa è stato poi quello avuto nei 50 stile libero. Un fulmine anche lì.

La Nazionale Italiana di nuoto alle Paralimpiadi ha riportato 39 medaglie a casa. La metà delle complessive dell’Italia Team a Tokyo. e Carlotta ha messo il suo talento a disposizione. In carriera ha vinto 9 titoli mondiali e 8 ori europei. Un 2021 a Tokyo da urlo e un futuro radioso. Ancora per emozionare e vincere, trattenendo il respiro e nuotare, fino al traguardo della piastra.

(foto@BizziTeam)

