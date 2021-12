Cerveteri, vendeva in casa botti “fai da te”: sequestrate bombe-carta, razzi e fontane di fuoco

Cerveteri – Vendeva e deteneva illegalmente materiale pirotecnico sprovvisto di autorizzazione. E’ successo a Cerveteri, dove un 63enne è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Roma Trionfale.

Dopo aver notato un uomo uscire da un’abitazione con una busta contenente due fontane di fuoco prive di marchio CE, i carabinieri hanno deciso di eseguire una verifica scoprendo che all’interno del suo appartamento, il 63enne vendeva, sprovvisto di autorizzazione, materiale pirotecnico di fabbricazione artigianale. I carabinieri hanno sequestrato bombe-carta, razzi e fontane di fuoco, del peso complessivo di 55 kg.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

