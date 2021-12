Consorzio Minturno da Scoprire, il presidente Lungo: “Rafforziamo le nostre capacità turistiche”

Minturno – Nato sotto l’egida e promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia – Lazio Sud, nell’ambito dell’Avviso pubblico emanato dalla Regione Lazio “Le strade del Commercio”, la costituzione del Consorzio Minturno da Scoprire avvenuta nel 2017, è il frutto di una fattiva sinergia tra Confcommercio Minturno, la struttura tecnica del Cat Confcommercio e gli uffici comunali.

Il Consorzio, che ad oggi raggruppa circa 80 imprese, mira al rafforzamento, attraverso una serie di iniziative, della competitività del territorio come destinazione turistica. Oltre agli interventi di abbellimento e miglioramento dell’arredo urbano, mission della rete nel corso di questi anni è stata la realizzazione di iniziative volte alla promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio, l’arredo urbano e l’integrazione del sistema turistico con le innovazioni nei sistemi di mobilità sostenibile e intelligente.

“Un risultato che premia il ‘fare sistema’ con gli Enti locali, le Imprese e le Associazioni di categoria investendo risorse e professionalità sul futuro e creando le condizioni per il rilancio del nostro territorio”.

A parlare è il presidente dell’ente consortile Antonio Lungo

Il consorzio Minturno da Scoprire è il frutto di un grande lavoro di squadra, la volontà è di valorizzare il proprio territorio per renderlo il più accogliente possibile, per chi ci vive ogni anno e per chi viene a trascorrere le vacanze.

L’obiettivo è il rafforzamento del territorio come destinazione turistica sotto diversi aspetti. Tra le varie attività del consorzio c’è il miglioramento dell’arredo urbano, la valorizzazione delle eccellenze del territorio e l’integrazione del sistema turistico con innovativi sistemi di mobilità sostenibile e intelligente”.

Fiore all’occhiello del Consorzio Minturno da Scoprire, la creazione del marchio d’area “Vivi Minturno Scauri” registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

“Il progetto nasce proprio dalla volontà del Consorzio turistico Minturno da Scoprire di – prosegue il Presidente – rafforzare le capacità turistiche della città. Un progetto di comunicazione non solo online ma anche offline, per fornire al cittadino e al turista numerosi servizi di informazione riguardo il territorio di Minturno Scauri.

Dal sito internet alla segnaletica territoriale dei numerosi punti di interesse di Minturno Scauri, dai canali social agli eventi in città sono davvero moltissime le attività previste nel progetto Vivi Minturno Scauri. ‘L’ecosistema’ Vivi Minturno Scauri si pone diversi obiettivi comunicativi. Dalla promozione dei molteplici edifici storici presenti in città all’organizzazione di eventi per rendere quest’ultima viva e attiva.

Tra gli altri obiettivi comunicativi di Vivi Minturno Scauri – evidenzia Lungo- c’è sicuramente la diffusione della cultura green che l’amministrazione e i cittadini portano avanti con amore da ormai diversi anni. Vivi Minturno Scauri è il portale in cui sia il cittadino sia il turista trovano tutte le informazioni inerenti alla città per viverla al meglio e per scoprirla in tutti i suoi più remoti vicoli”.

In conclusione il Presidente ringrazia: “Tutto il suo direttivo, tutte le imprese aderenti e l’amministrazione comunale per il grande lavoro di team, pronto ad accogliere con entusiasmo le nuove sfide anche in vista della nuova edizione del bando regionale sulle Reti di impresa prevista nel 2022”.

