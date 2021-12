Città del Vaticano – Fuoriprogramma in Vaticano: Papa Francesco è arrivato nella basilica di San Pietro dove parteciperà alla celebrazione dei primi Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, cui farà seguito il tradizionale canto dell’inno “Te Deum”, il ringraziamento per l’anno appena trascorso.

Ma, a differenza di quanto annunciato, il Papa assiste ma non presiede alla celebrazione. Al suo posto celebra il cardinale Giovanni Battista Re. Una decisione forse presa all’ultimo momento perché la sedia sulla quale è seduto Papa Francesco è stata posizionata davanti alle panche qualche minuto prima della celebrazione.

Il Vaticano non ha spiegato il motivo di questo cambio di programma. Papa Francesco, all’arrivo in basilica, con la mascherina, senza vesti liturgiche e percorrendo un tratto più breve rispetto a quello della processione del celebrante accompagnato dai ministranti, dopo aver salutato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si è seduto. Lo scorso anno aveva rinunciato del tutto a questa celebrazione di fine anno a causa della forte sciatalgia.

