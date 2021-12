Latina, sabato 1 gennaio il concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica

Latina – Nasce l’Orchestra Sinfonica di Latina e debutta con il Concerto di Capodanno. L’appuntamento augurale è per sabato 1 gennaio 2022 alle ore 19.00 al Teatro Moderno di Latina in via Sisto V. L’Orchestra Sinfonica nasce per volere dell’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”.

“Fondare un’orchestra sinfonica, con tutti musicisti latinensi, è un vanto per la città che finalmente comincia ad avere un’identità indipendente dalle sue molteplici origini – ha affermato il direttore artistico de I Giovani Filarmonici Stefania Cimino – l’obiettivo è realizzare una stagione di concerti ospitando, in qualità di special guest, i musicisti della provincia, che rappresentano un fiore all’occhiello per il territorio”. Il Concerto di Capodanno, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” con la collaborazione dell’Associazione Luogo Arte Accademia Musicale, vede il patrocinio del Comune e della Provincia di Latina.

Il vasto repertorio, tipico del capodanno, dai valzer alle celebri arie tratte dalle opere più famose, da Strauss a Čajkovskij, vede la partecipazione straordinaria del soprano Marika Spadafino, del mezzo soprano Michela Nardella, del tenore Simone Di Giulio e del fisarmonicista Cristiano Lui che si cimenterà in un omaggio ad Ennio Morricone e ad Astor Piazzolla. Il Concerto di Capodanno 2022 è diretto dal Maestro Nicola Marasco. La prima esibizione dell’Orchestra Sinfonica di Latina sarà presentata dalla giornalista Dina Tomezzoli. L’accesso in sala sarà consentito solo nel rispetto delle norme anti – Covid.

