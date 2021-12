Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’alta pressione con caratteristiche sub tropicali è destinata ad impadronirsi di mezza Europa aprendo una fase stabile e soleggiata su diverse Nazioni, Italia compresa. Già nelle ultime ore si avvertono gli effetti dell’aria calda nord africana su Francia e Spagna. Gli ultimi giorni del 2021 e l’inizio del 2022 avranno poco di invernale, con assenza di piogge e neve e saranno invece caratterizzati da temperature molto miti per il periodo, specie in montagna dove lo zero termico supererà abbondantemente i 3000m. La qualità dell’aria tenderà a peggiorare con l’alta pressione. Aumenterà infatti la concentrazione degli inquinanti in particolare in Val padana e nei grandi centri urbani. – Le temperature saranno eccezionalmente miti per il periodo specie in quota e sulle aree soleggiate, dove si potranno sfiorare i 18-20°C.

METEO SAN SILVESTRO E CAPODANNO. Brindisi di Capodanno con nebbie e foschie diffuse e persistenti in Val Padana ma anche su pianure e valli interne di Toscana, Umbria e Lazio, a tratti anche su coste di Sardegna occidentale, Marche e Abruzzo. Altrove sereno o poche nubi. Il resto della giornata trascorrerà con un tempo fosco e nebbioso in Val Padana, nubi basse anche sulla Liguria e sui i litorali adriatici. Al Centro, grigio sulla Sardegna nord occidentale, sui litorali della Toscana e le valli interne della Toscana per nebbie o nubi basse. Nebbie anche sulle alte Marche. Più soleggiato altrove. Al Sud, nubi basse e foschie su Sicilia occidentale e litorali campani, localmente anche sulla Puglia salentina e il Golfo di Taranto. Soleggiato altrove. Temperature massime in lieve calo. Venti deboli o assenti.

METEO 02 GENNAIO 2022. Al Nord: Al nord ovest: Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, Sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti. Al Centro Sul tirreno: Nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle pianure toscane, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale toscana, Sereno sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Sereno sulla dorsale e sul Gran Sasso. Al Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, Sereno sulla dorsale calabra, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Sereno altrove.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: il 2021 siu chiude con un potente anticiclone africano. Ultimo dell’anno che risulterà contraddistinto da eccezionale mitezza su Toscana, Umbria e Lazio, in particolare anche in quota. Nebbie o nubi basse nelle vallate interne tosco-umbre nelle ore più fredde del giorno, con tendenza ad aumento di nubi basse e nebbie nuovamente in serata su coste toscane e settori settentrionali dela regione. Temperature massime che si attestaranno mediamente tra 15 e 18°C, ma con punte di 20°C su grossetano, ternano e in generale sul Lazio; punte di oltre 15-16°C anche a 1000-1300m di quota e zero termico fin oltre i 3000m di quota. Venti deboli variabili o localmente da Nordest. Mare poco mosso.

SABATO, CAPODANNO: acuto dell’anticiclone africano che tuttavia è accompagnato da umide correnti occidentali nei bassi strati. Giornata stabile e soleggiata tra bassa Toscana e Lazio. Tempo a tratti uggioso invece tra Umbria e medio-alta Toscana nubi basse o nebbie talora persistenti, solo in parziale dissoluzione diurna. Temperature in lieve calo nei bassi strati, ulteriore aumento in quota: valori eccezionalmente miti in Appennino e nelle aree soleggiate con punte di 18-20°C e fino a 16-18°C anche a 1000m: marcate inversioni termiche invece nelle aree nebbiose dove il clima si manterrà più freddo e umido. Venti deboli o localmente moderati tra Nordest e Nordovest. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

DOMENICA: anticiclone ancora presente ma accompagnato da umide e miti correnti occidentali. Giornata pertanto sostanzialmente uggiosa su Toscana e Umbria con nubi medio-basse alternate a qualche occhiata di sole; non escluse anche locali pioviggini. Più soleggiato sul Lazio, specie interno e appenninico; nubi basse invece su coste e aree adiacenti. Temperature in lieve calo, ma ancora sopra le medie del periodo. Venti in progressiva rotazione da Ovest-Sudovest con locali rinforzi. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Avanza un potente anticiclone africano dal Mediterraneo occidentale, accompagnato da aria eccezionalmente calda per il periodo che riporta la stabilità atmosferica fin oltre il Capodanno, almeno fino al 2 gennaio compreso. Tuttavia i cieli non saranno sempre soleggiati, anzi il tempo si manterrà a tratti uggioso nelle zone vallive specie tosco-umbre e in prospettiva localmente sulle coste nelle ore più fredde. Le temperature saranno eccezionalmente miti per il periodo specie in quota e sulle aree soleggiate della pianura, dove si potranno sfiorare i 18-20°C. Dal 3 gennaio primi segnali di cedimento anticiclonico con maggiore nuvolosità e qualche piovasco, accompagnato da una progressiva ridimensionata delle temperature. Dall’Epifania in avanti probabile ritorno a condizioni più in linea con il periodo, mentre incursioni di aria più fredda potrebbero palesarsi tra fine prima decade e seconda decade di gennaio.

(Fonte: 3B Meteo)