Montalto – Approvata in consiglio comunale l’adesione al progetto Etruskey, che vede capofila la società Coop Culture in associazione a 12 comuni del litorale e della maremma laziale (tra cui insieme a Montalto anche Tarquinia, Civitavecchia, Tolfa, Cerveteri) e ulteriori 31 soggetti privati. Il progetto, che ha ottenuto il finanziamento di 250mila euro dalla Regione Lazio, ha come obiettivo la promozione territoriale, attraverso i cluster tematici del turismo storico – culturale e outdoor, enogastronomia, eventi, educazione ambientale.

Le prime fasi di attuazione del progetto prevederanno la creazione di un marchio d’area, una piattaforma di promo-commercializzazione comune agli enti associati, comunicazione web e social, sviluppo di pacchetti turistici tematici e partecipazione agli eventi nazionali ed internazionali di settore.

“La Dmo Etruskey – commenta l’assessore alla cultura Silvia Nardi – è un punto di partenza importante per la realizzazione di una rete di enti pubblici e privati finalizzata allo sviluppo di una destinazione turistica e relativa promozione integrata. Fattore determinante per poter essere maggiormente competitivi sul mercato e allo stesso tempo rilanciare l’offerta turistica del territorio”.

