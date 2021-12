Regalo di Capodanno per Fiumicino: dal Ministero 5 milioni per il Palafersini

Fiumicino – “Oltre 5 milioni di euro per la completa ristrutturazione del Palafersini, il palazzetto dello sport di Fiumicino (per l’esattezza 5.027.928,90 euro); 1 milione e 150 mila euro per la manutenzione della scuola di Coni Zugna; circa 900 mila euro per la sistemazione degli spazi esterni delle scuole dell’Infanzia e dei nidi comunali (per l’esattezza 903.782,76 euro). Un totale di circa 8 milioni di euro. Sono i finanziamenti ottenuti dal Comune di Fiumicino per importantissime opere che proseguiranno a cambiare il volto della Città, indicati nel Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del 30 dicembre 2021 denominato ‘Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026’. Ad annunciarlo, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Dopo l’Auditorium del mare – aggiunge -, di cui è in corso l’aggiudicazione di gara e la relativa apertura del cantiere, e dopo quanto fatto per la soffolta a difesa della costa tra Focene Nord e Fregene sud, che vede proprio oggi la chiusura definitiva della conferenza dei servizi e l’imminente apertura della gara di appalto, questi nuovi finanziamenti nazionali e regionali da noi ottenuti dimostrano l’attento lavoro di progettazione e rinnovamento del nostro tessuto urbano che questa Amministrazione sta portando avanti da anni. Ci siamo impegnati molto per sfruttare al meglio tutte le risorse di carattere nazionale e regionale che arrivano al nostro ente, sempre con un occhio attento alle esigenze dei nostri concittadini. Da qui la decisione di concentrarci su temi centrali per la vita di tutti: la scuola, lo sport, la cultura, la difesa dell’ambiente. In particolare, la ristrutturazione del Palafersini, centro sportivo nevralgico per l’intero territorio comunale, e che fino a oggi è stato completamente fuori norma e costruito con dimensioni non idonee per svolgere manifestazioni sportive secondo le regole federali, è opera quanto mai attesa dalla popolazione e che ora vedrà finalmente la luce“.

“Ringrazio di cuore tutti i nostri uffici che si sono impegnati e hanno ottenuto tali risultati. Il 2022 – conclude il sindaco – vedrà il Comune di Fiumicino crescere ancora molto e rinnovarsi completamente, diventando un luogo sempre più ospitale e ricco di servizi a disposizione dei residenti e non solo“.

Caroccia: “Un bellissima notizia. Ora a lavoro per avviare gli atti”

“8 milioni di finanziamenti ottenuti dal Ministero degli Interni, di cui oltre 5 milioni per il Plafersini, 900 mila euro per la sistemazione delle aree esterne delle scuole dell’infanzia, 1 milione 150 mila euro per la sistemazione della scuola Conizugna. E’ una bellissima notizia che attendevamo dal mese di agosto, e che il Ministero ha posticipato ad oggi”. E’ quanto annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Siamo soddisfatti dall’operato fatto dai miei tecnici, – spiega l’Assessore – dal Dirigente Massimiliano Cafaro, al mio responsabile del settore scuole e stabili Carmelo Cannovo che con la sua squadra ha saputo elaborare e mettere in campo dei progetti idonei e vincenti essenziali per portare al nostro territorio un’importante risultato“.

“Ora – conclude Caroccia – ci metteremo al lavoro per avviare in maniera celere gli atti per arrivare in tempi ragionevoli all’avvio dei lavori“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link