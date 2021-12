Sara Galli, classe 1982, già da bambina dimostra una forte predisposizione per tutto quello che riguarda la cucina. Dopo numerosi stage in hotel della zona, trova il primo impiego a Como come aiuto pasticcera e si trasferisce. La pasticceria però non è una vera e propria passione ma un passaggio obbligato per diventare secondo chef al ristorante Acqua dolce di Carate Urio prima e all’albergo Belvedere di Torno poi fino ad arrivare ad oggi, dove è chef in un ristorante vicino al centro di Como. Qui vi proponiamo uno dei suoi piatti prelibati: Riso Carnaroli al profumo di limone, avocado e cipollotto croccante, servito a La locanda dei giurati.

La ricetta: Riso Carnaroli al profumo di limone, avocado e cipollotto croccante

Ingredienti x 4 persone

320g riso Carnaroli

1/2 l circa brodo vegetale

Scorza e succo di 1 limone

250ml acqua

80g zucchero

Olio extravergine d’oliva q.b

50g burro

50g grana padano grattugiato

1 avocado maturo

1 cipollotto

Germogli per decorare

Preparazione

Pelare il limone e tagliare a julienne la scorza, bollirla per qualche minuto in 250 ml di acqua e 80 g di zucchero. Scolare e fare raffreddare.

Pelare l’avocado e frullarlo con poco sale e qualche goccia di limone, poi mettere in un sac a poche.

Tagliare il cipollotto a lamelle sottili e friggerlo per qualche minuto in abbondante olio a 160°.

In una casseruola tostare il riso a secco, aggiungere mano a mano il brodo vegetale caldo e cuocere per 8 minuti circa. Aggiungere parte della scorza di limone e terminare la cottura per altri 3/4 minuti.

Togliere dal fuoco e mantecare con burro, grana padano e qualche goccia di acqua fredda. Impiattare il risotto appiattendolo bene, Decorare con ciuffi di crema di avocado, la scorza del limone a julienne, il cipollotto e qualche germoglio. Terminare con un filo di olio extravergine d’oliva.

