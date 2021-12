Roma – Si intensificano in queste ore che precedono la fine dell’anno, i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della Guardia di Finanza nel centro storico e nelle periferie della Capitale, volti al contrasto della detenzione e della vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi allo scopo di prevenire gravi incidenti.

Dopo l’arresto, eseguito qualche giorno fa, di un 30enne di Santa Marinella che deteneva illegalmente 1,5 quintali di materiale pirotecnico (leggi qui), i carabinieri hanno denunciato a piede libero altre due persone e sequestrato oltre 1,2 quintali di “botti”.

Nella mattinata di ieri, 30 dicembre 2021, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno denunciato a piede libero un 32enne romano, senza occupazione e con precedenti, per omessa denuncia di materiale esplodente. Nel corso di un controllo l’uomo è stato trovato in possesso di fuochi artificiali categoria F2, con massa attiva di 12 kg e del peso complessivo di 62 kg, immediatamente sequestrati.

I Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Frascati hanno, invece, scoperto e sequestrato, all’interno di un negozio di Ciampino gestito da cittadini cinesi, oltre 22.000 fuochi pirotecnici pericolosi, esposti per la vendita al dettaglio accanto ad altra merce altamente infiammabile.

I “botti di capodanno”, che erano detenuti “sotto banco”, possono essere maneggiati esclusivamente da persone in possesso di requisiti specifici per uso professionale. Il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri per le ipotesi di reato di abusiva detenzione e vendita di materiale esplosivo. L’operazione si inquadra nelle attività quotidianamente svolte dalla Guardia di Finanza della Capitale a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

