Severini: “Finisce un anno di sofferenze per la collettività e di inutili barricate della maggioranza. Speriamo in un 2022 migliore”

Fiumicino – “Siamo alla fine di un anno difficile, dove alla speranza di aver superato il Covid si è sostituita la consapevolezza di stare ancora in mezzo al guado. Un anno di sacrifici, economici e sociali. Un anno nel quale la comunità di Fiumicino ha trovato un po’ di respiro solo in estate, per poi ripiombare nelle difficoltà”. Lo afferma in un comunicato Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Ma oltre all’emergenza Covid – prosegue Severini -, devo dire che c’è un’altra emergenza; quella dei comparti produttivi di Fiumicino, per i quali non si è fatto abbastanza. Un anno segnato, a livello amministrativo, da continue barricate su ogni proposta dell’opposizione, da “scippi” di idee pur di non condividerle con la minoranza, da un atteggiamento assolutamente opaco anche nella gestione delle Commissioni. Un anno in cui il ruolo del consiglio comunale, fatto di persone elette dai cittadini e che a loro dovevano delle risposte, è stato sistematicamente mortificato. L’aula di via Portuense non è stata più il luogo del confronto, ma quello delle decisioni a senso unico.

Un anno in cui i concetti sbandierati nel passato di ‘bilancio partecipato’, di ‘contatto con i cittadini’ , di ‘amministrazione trasparente’ sono stati dimenticati, a favore di sterili attacchi personali ogni qual volta si metteva il dito nella piaga. E tante volte, le sollecitazioni fatte, prima ignorate o addirittura vissute come un fastidio, hanno trovato poi realizzazione concreta, quando era ormai impossibile farne a meno.

Sofferenze fisiche, sofferenze economiche e sofferenze amministrative dunque. Spero per tutti che questo 2022 sia meno gonfio di sofferenze, un anno migliore. Io continuerò ad essere propositivo, – conclude Severini – e se ogni sollecitazione per tutelare la collettività verrà vista come un attacco, beh… saranno i cittadini a giudicare quando verrà il momento. Nel frattempo gli auguri di Buon anno vanno a tutti amici, avversari e semplici conoscenti. Alla fine siamo tutti cittadini di Fiumicino”.

