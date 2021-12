Tor San Lorenzo, fuochi d’artificio illegali in negozio: sequestrate 13 batterie

Ardea – A Tor San Lorenzo i Carabinieri della Stazione di Lavinio – Lido di Enea hanno denunciato due cittadini cinesi, un uomo di 56 e una donna di 53 anni, titolari di un negozio di casalinghi, poiché sorpresi a vendere artifizi pirotecnici categoria “F2” aventi peso superiore a 150 mg in assenza di licenza. I carabinieri hanno sequestrato 13 batterie di fuochi artificiali.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea clicca qui