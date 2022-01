Ardea, spari nella notte contro lo studio dei Centore: indagini in corso

Ardea – Spari alla vetrina dello studio da geometra di Simone e Luigi Centore. E’ successo nella notte di Capodanno ad Ardea.

Nel caos della festa tra botti e fuochi d’artificio intorno alla mezzanotte da un’automobile in transito su viale Nuova Florida sono partiti due colpi di arma da fuoco di piccolo calibro, che hanno centrato proprio lo studio di Simone Centore, consigliere comunale e Luigi Centore, noto giornalista di Ardea. I proiettili hanno colpito sia la serranda che il muro.

I Carabinieri di Anzio, coordinati dal Capitano Giulio Pisani, hanno avviato subito le indagini e non escludono nessuna pista: che si tratti di una minaccia, di un atto intimidatorio al consigliere o al giornalista, o di una sfortunata coincidenza, le indagini proseguono alla ricerca dei responsabili.

Un atto intimidatorio è stato escluso dal giornalista Luigi Centore, che ha detto a ilfaroonline.it: “Questa vicenda non me la so spiegare, credo si tratti di una spiacevole coincidenza. Ho subito minacce negli anni passati, ma ne ero consapevole perché stavo lavorando su articoli che potevano essere scomodi a qualcuno. Ma questa volta non è così, non ho neanche litigato con nessuno di recente. O qualcuno si sta vendicando per articoli vecchi, ma è improbabile, oppure si tratta di una bravata“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea clicca qui