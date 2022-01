Fiumicino, si denuda e si masturba davanti a una ragazza. Choc all’Isola Sacra

Fiumicino – E’ accaduto la sera del 30 dicembre, ma la notizia è rimasta riservata per un po’- Verso le 17,30 circa, su via Bruno Caleari (Villaggio Azzurro di Fiumicino), una ragazza tornando a casa ha parcheggiato come sempre la sua auto nei parcheggi tra il villaggio azzurro e il parco, dove c’è l’edicola.

Mentre stava scaricando la spesa, si è accorta che c’era un uomo proprio accanto alla sua macchina che la fissava. D’istinto, non capendo la situazione, è risalita in macchina chiudendosi all’interno. L’uomo ha aggirato un albero vicino l’auto, si è abbassato i pantaloni e ha cominciato a masturbarsi mentre la guardava.

Era un uomo di circa 50 anni, ben vestito (la descrizione dettagliata la omettiamo perché già nelle mani della polizia, alla quale spetta il compito di verificare, senza scatenare una pericolosa caccia all’uomo) , visibilmente instabile. Secondo la testimonianza della stessa ragazza, “camminava male e faceva cose insensate”.

Il tutto è durato qualche minuto mentre la ragazza, chiusa in auto, sotto choc e in preda al panico, cercava di chiamare in soccorso i parenti. Sono state avvisate quasi immediatamente le forze dell’ordine che però, in quel momento, non avevano pattuglie disponibili.

L’uomo quando si è accorto che la ragazza era al telefono, si è rivestito velocemente e ha cominciato a camminare verso parco Tommaso Forti facendo perdere le sue tracce.

“Spero veramente non abbia fatto del male a qualcun altro – racconta a Il Faro online il fidanzato della ragazza – e che le forze dell’ordine siano riuscite a rintracciarlo. La mia ragazza è ancora sotto choc per l’accaduto, è un esperienza veramente triste e inaspettata”.

Probabilmente si tratterà di uno squilibrato, forse inoffensivo, ma la violenza non è solo quella fisica, anche quella psicologica va tenuta presente. E comunque è un episodio da non sottovalutare. Ora le scuole sono tutte chiuse, ma bisognerà stare in guardia alla riapertura. Un’esperienza del genere è traumatica, al di là del contatto fisico.

Attenzione: la fotografia è costruita al computer ed è meramente di accompagnamento all’articolo

