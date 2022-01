Il Papa nomina Loïc Rossier vicecomandante della Guardia Svizzera Pontificia

Città del Vaticano – Papa Francesco ha nominato vicecomandante della Guardia Svizzera Pontificia, con il grado di Tenente Colonello, l’Illustrissimo Signore Loïc Rossier. Lo fa sapere, in una nota, la Sala Stampa della Santa Sede.

