L’area pedonale nel centro storico di Latina prorogata di 45 giorni: firmata l’ordinanza

Latina – La sperimentazione dell’area pedonale nel centro storico sarà prorogata, a partire dal 1 gennaio 2022, per ulteriori 45 giorni. Ad annunciarlo è l’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Dario Bellini.

“Tra il 1 gennaio e la ricorrenza dell’Epifania – spiega l’Assessore – le strade del centro vedranno ancora una massiccia frequentazione da parte di pedoni e famiglie. In più, il 5 gennaio inizieranno i saldi invernali che si protrarranno fino a metà febbraio. Per questo motivo ho chiesto agli uffici di predisporre un’apposita ordinanza per prorogare la sperimentazione dell’area pedonale per altri 45 giorni. Nel frattempo sarà istituita anche la competente Commissione consiliare al cui interno sarà possibile esaminare i dati relativi al gradimento della sperimentazione fin qui condotta ed effettuare una valutazione nel merito”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Latina, clicca su questo link.