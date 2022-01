L’ombra del Covid sui Giochi di Pechino, Bach: “Evento sicuro. Siamo fiduciosi”

Manca pochissimo all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Pechino. L’attenzione del mondo, in queste ore di boom di Covid, sta nel timore che la pandemia possa mettere in discussione i Giochi. Come fu per Tokyo 2020. E’ tornato a parlarne Thomas Bach. Il Presidente del Cio si è sentito di rassicurare le delegazioni sportive mondiali che voleranno in Cina per sfidarsi e vincere le medaglie.

Nel messaggio di fine anno, il numero uno dello sport mondiale, ha spento le ansie: “Non vediamo l’ora arrivino”. Per quando riguarda il pericolo del Covid ha aggiunto: “Abbiamo grande fiducia, che è basata sull’esperienza di Tokyo. I Giochi saranno protetti e sicuri per tutti”. Come per Tokyo, anche Pechino sarà un momento di nuovo inizio per lo sport: “I Giochi della nuova era per le discipline invernali. coinvolgeranno circa 300 milioni di cinesi”.

Ma non è solo il Covid a fare ombra sulle prossime Olimpiadi. C’è anche il discorso dei boicottaggi dei Paesi occidentali, che accusano la Cina di violare i diritti umani. Fino a questo momento, c’è il forfait alla cerimonia di apertura e gli altri eventi, delle istituzioni politiche degli Usa, dell’Australia, dello stesso Giappone e della Gran Bretagna.

Come detto in precedenza da Giovanni Malagò, l’Italia non seguirà la linea diplomatica di questi Paesi. Alla cerimonia di chiusura ci sarà la consegna della bandiera olimpica a Milano e Cortina, da parte del sindaco di Pechino. (leggi qui)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport