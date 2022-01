Roma – Un regalo di Capodanno giallorosso per tutti gli ospiti dell’ostello della Caritas di Roma: il mister dell’As Roma José Mourinho si è presentato a sorpresa nell’ultimo giorno dell’anno, con lo staff tecnico della squadra, all’Ostello “don Luigi Di Liegro” per fare visita agli ospiti, portare loro dei doni, cibo e gli auguri per il nuovo anno.

“Buon 2022 a tutti. Ma per favore, non fate finta di non sapere, non dimenticate la realtà, non dimenticatevi di loro – scrive Mourinho sulla sua pagina Instagram, dopo la visita alla Caritas -. Loro esistono, sono ovunque e hanno bisogno di te. Hanno bisogno di tutti noi! Grazie Caritas per il vostro sorprendente lavoro”.

(Foto – Twitter @CaritasRoma)