Sabaudia, il Sindaco dona copie della Costituzione agli studenti del Collegio d’Europa di Bruges

Sabaudia – Nelle scorse ore, il sindaco Gervasi ha incontrato la professoressa Maria Cristina Coccoluto, sabaudiana e docente presso il Collegio d’Europa di Bruges, in Belgio. Con l’occasione il primo cittadino ha fatto dono di 10 copie della Costituzione italiana, destinate agli studenti del corso di italiano giuridico e politico.

“Nell’ambito della prima parte del corso, gli studenti, provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e oltre, hanno manifestato l’esigenza di accompagnare lo studio dell’ordinamento costituzionale italiano, comparato a quello dei loro rispettivi Paesi, con la lettura degli articoli della nostra Carta. E il Sindaco Giada Gervasi ha risposto prontamente al mio appello facendoci dono delle copie – spiega la professoressa Coccoluto: “Saranno gli studenti italiani del Collegio d’Europa, riuniti nell’Italian Society, a consegnare il prezioso libretto ai loro colleghi stranieri. Una copia andrà ad arricchire anche la sezione italiana della Biblioteca del Collegio”.

La professoressa ha fatto dono al Comune di Sabaudia, “che mi supporta nella splendida avventura della diffusione della lingua, della cultura e del diritto italiani, in Europa e nel mondo”, di una copia del suo libro, dal titolo “Lessico pratico di italiano giuridico per stranieri”.

Il sindaco Giada Gervasi: “Sin dal mio insediamento ho ritenuto opportuno promuovere tra i giovani la lettura della Costituzione italiana, quale pilastro su cui si fonda non solo il nostro ordinamento giuridico ma anche e soprattutto la società democratica nella quale ogni giorno siamo chiamati ad agire. Condividerla con gli studenti stranieri di Bruges mi riempie di orgoglio e mi fa sempre più sperare in un futuro di condivisione, legalità, fratellanza e democrazia. Ringrazio pertanto la professoressa Coccoluto per l’interesse dimostrato e per quanto fa nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana all’estero”.

Il Collegio d’Europa è un istituto di studi europei post universitari, fondato nel 1949 anche con il contributo di Alcide De Gasperi. Federica Mogherini ne è rettrice dal 2020. I corsi di italiano al Collegio d’Europa, attivi dal 2014, sono sostenuti dall’Ambasciata d’Italia presso il Regno del Belgio e dall’Ambasciatore Francesco Genuardi, insieme all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e al suo Direttore Paolo Sabbatini.

