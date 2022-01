A Ostia Antica la Befana arriva… in bicicletta

Ostia – Sarà un’Epifania “a domicilio” quella dei bambini di Ostia Antica. Grazie ad un’iniziativa del Comitato di quartiere Ostia Antica-Saline, infatti, sarà possibile ricevere una calza da una Befana che, a bordo di una bicicletta, consegnerà i dolci ai bimbi del quartiere, evitando così rischiosi assembramenti in strada.

Per richiedere la consegna della calza è sufficiente inviare un’email a cdqostianticasaline@libero.it, indicando l’indirizzo (che dovrà essere nelle zone di Ostia Antica e Saline) e i nomi dei bambini a cui consegnare la calza. Per informazioni, è possibile scrivere su WhatsApp al numero 3285799741.

