A Pomezia apre la nuova sede Uniat Aps Lazio: servizi e orari

Pomezia – Apre in via Ugo La Malfa 42, a Pomezia, la nuova sede Uniat Aps Lazio (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio). L’Associazione, impegnata nella tutela del diritto alla casa e nella promozione di attività culturali sui temi ambientali, offrirà una prima consulenza gratuita con un avvocato in sede.

Uniat offre assistenza legale in materia civile su assicurazioni e sinistri stradali, responsabilità professionale in generale e responsabilità professionale sanitaria, locazioni, problematiche relative agli alloggi Erp, separazioni e divorzi, inadempienti contrattuali di varia natura, contravvenzioni stradali, questioni con Agenzia delle Entrate – Riscossione e assistenza in materia Penale.

Inoltre, a breve negli uffici di Pomezia sarà disponibile una consulenza C.a.f e servizio di Patronato. L’ufficio sarà aperto ogni giovedì dalle 16:00 alle 19:00. Per appuntamenti con il legale è necessaria la prenotazione al numero 3757413240.

