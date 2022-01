Civitavecchia – E’ partito in questi giorni un programma di interventi di decoro urbano, a cura dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Civitavecchia. Le prime lavorazioni sono state eseguite su largo Arditi del Popolo, analogo intervento è in corso su lungoporto Gramsci, con la manutenzione delle panchine esistenti (che vengono smontate e rimontate) cui seguirà quella dei cestini e delle fioriere. Le fioriere saranno sostituite con nuovi modelli su corso Centocelle. Si opererà anche su viale De Gasperi, con la realizzazione di una staccionata a delimitare i marciapiedi.

“L’attenzione verso la vivibilità delle varie zone della città resta alta – commenta il vicesindaco, Manuel Magliani – e dopo i cantieri in itinere o conclusi nell’are della Marina, grazie alla progettualità messa in campo dall’assessorato al’Ambiente stiamo procedendo a rinnovare l’aspetto di altre aree, sempre tenendo d’occhio una programmazione attenta a far sì che le lavorazioni siano progressive”. Soddisfazione è stata espressa, inoltre, dal consigliere comunale delegato al Decoro Urbano Mirko Mecozzi, che si era personalmente occupato di una attenta ricognizione delle aree su cui operare interventi.

