Concessioni balneari a Ostia, Facchinelli: “La politica deve decidere insieme”

Ostia – “Sulle concessioni balneari noi di Europa Verde continueremo a batterci per la tutela del litorale, per il libero accesso al mare per tutte e tutti, per la libera visuale, e per la rimozione degli abusi edilizi e il ripristino delle condizioni originarie del bene demaniale in occasione della riconsegna da parte del concessionario uscente”.

A sostenerlo è Valerio Facchinelli, consigliere di Europa Verde nel parlamentino di via della Stazione Vecchia, a Ostia. “Siamo certi che questi siano gli obiettivi del presidente Falconi, ma il percorso per raggiungerli – precisa – va fatto insieme, con il confronto su temi, problemi e soluzioni, affinché presto venga preparato ed emesso un nuovo bando entro il 2023″.

“Si tratta di un argomento di fondamentale importanza per il territorio del X Municipio, tanto che il sindaco Gualtieri aveva affermato giorni fa che avrebbe assunto la delega al Litorale (leggi qui), per poter disciplinare in prima persona la materia, di concerto col Municipio.

“Apprezzo pertanto la posizione assunta dall’assessore al Patrimonio e Lavori Pubblici, Guglielmo Calcerano, che si è astenuto dal voto sulla revoca del vecchio bando in mancanza di una ampia discussione all’interno della maggioranza”, conclude Facchinelli.

