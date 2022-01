Fiumicino, la solidarietà non va in ferie: Misericordia al lavoro anche a Capodanno

Fiumicino – “Ieri, 1 gennaio 2022, sono stata al centro di distribuzione pacchi alimentari per le famiglie bisognose gestito dalla Misericordia di Fiumicino in piazzale Mediterraneo. Sono donazioni di alimenti da parte di Carlo Bonaldi amministratore dell’A.T.E.S. srl e Fabio Loppi amministratore della Salsedine srl. A questi si sono aggiunti la macelleria Cerulli di via Passo Buole e il Todis di via Formoso. A tutti loro va il ringraziamento dell’Amministrazione per l’aiuto dato. Un ringraziamento particolare alla governatrice Elisabetta Cortani e a tutti i volontari della Misericordia per aver reso possibile la distribuzione“. E’ quanto si legge in una nota a firma dell’assessora alle Politiche sociali del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna.

