Fratelli d’Italia Minturno traccia un bilancio del 2021: “Raggiunti grandi traguardi”

Minturno – “È stato un anno impegnativo quello che volge al termine per Fratelli d’Italia. A Minturno il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto un risultato notevole, risultando il primo partito della coalizione del candidato Pino D’amici, attuale nostro capogruppo in consiglio comunale”. Così in una nota Filomena Falduto Vicecoordinatrice cittadina traccia un bilancio dell’attività di FdI nel 2021.

“La pattuglia di Fratelli d’Italia – prosegue Falduto – nell’assise comunale è attualmente composta dall’avv. Pino D’amici e dall’arch. Francesco Larocca, con una percentuale pari all’11%, la qual cosa considerando che le ultime elezioni comunali hanno rappresentato il debutto assoluto del partito di Giorgia Meloni a Minturno, rappresenta un risultato di riguardo e di sicura prospettiva considerando che la quasi totalità dei candidati della lista erano debuttanti e l’età media degli stessi era tra le più basse di tutte le liste.”

Tra gli artefici di questo grande risultato il coordinatore cittadino Vincenzo Fedele, che dichiara: “il 2021 è stato un anno difficile ma entusiasmante, mi onoro di rappresentare da un anno il partito di Giorgia Meloni a Minturno, insieme ai componenti del direttivo cittadino abbiamo creato una lista praticamente da zero puntando sulla professionalità e la passione, caratteristiche che ci hanno permesso di essere tra le sorprese dell’ultima tornata elettorale.

Non nego che ambivamo ad un risultato ancora più considerevole, volevamo e vogliamo vincere per dare a Minturno un’amministrazione competente e di centrodestra. Siamo e sono convinto che la strada tracciata è quella giusta, abbiamo creato una squadra giovane ma di livello indiscutibile, il nuovo corso che stiamo portando avanti ha già iniziato a dare ottimi risultati che sono sicuro ci porteranno ad essere il primo partito a Minturno. Ci tengo a precisare che con il nuovo anno continueremo ancor più incessantemente a crescere e ricercare profili che sposino appieno i valori del nostro partito, coinvolgendo giovani e meno giovani, iscritti storici e neo iscritti al fine di creare un’unica comunità umana e politica.

Per questo è nostra intenzione puntare con vigore sulla prossima campagna tesseramenti 2022, l’obiettivo è quello di raddoppiare il numero degli iscritti al partito, per questo faccio un appello a tutti i minturnesi che vogliono entrare a far parte del partito di Giorgia Meloni e credono nell’azione che questa piccola grande donna porta avanti per la nostra nazione. Il 2022 sarà un anno fondamentale, preparatorio per le importantissime sfide elettorali che ci attendono, ovvero le elezioni regionali e nazionali che vedranno sicuramente Fratelli d’Italia attestarsi quale primo partito del centrodestra e forse d’Italia, per questo dobbiamo lavorare alacremente per far si che lo sia anche a Minturno”.

