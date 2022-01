Ladispoli, in arrivo oltre 3 milioni di euro per il Castellaccio dei Monteroni

Ladispoli – “Altro che botti di capodanno! La notizia vera è stata pubblicata nella giornata di venerdì 31 dicembre dal Ministero degli Interni con l’ufficializzazione della graduatoria che vede Ladispoli aggiudicarsi oltre 3 milioni di euro per la riqualificazione del Castellaccio dei Monteroni“. A parlare è il consigliere comunale Giovanni Ardita di Fratelli d’Italia.

“Dopo Torre Flavia lo Stato finanzia la riqualificazione del Castellaccio dei Monteroni con 3.154.000 euro attraverso la legge rigenerazione urbana bando del Ministero dell’Interno bando Dpcm 21.01.2021. Posso solo esprimere grande soddisfazione – dichiara Ardita – iniziamo il 2022 dando una notizia importante per la nostra città, perché andremo a recuperare e riqualificare un altro simbolo storico ed archeologico della nostra città dopo anni di battaglie che sono servite per liberare il Castellaccio dei Monteroni da chi lo gestiva maldestramente ottenendo finanziamenti senza far alcun lavoro.

Il 2022 sarà un anno importante, dobbiamo avere obiettivi ambiziosi per la crescita della città, da raggiungere con i fondi del Pnrr, la realizzazione di progetti ed opere fondamentali per il territorio che – conclude Ardita – daranno sviluppo lavoro e servizi per tutto il comprensorio.”

Grando: “Il Castellaccio dei Monteroni tornerà a risplendere”

“Lo scorso giugno – spiega il sindaco Alessandro Grando – abbiamo partecipato ad un bando del Ministero dell’Interno per la rigenerazione urbana, presentando un progetto di recupero e rifunzionalizzazione del Castellaccio, con annessa corte esterna, in previsione di un suo impiego per attività museali, didattico-scientifiche e ricreative.

A quanto pare il lavoro svolto ha convinto a pieno la commissione esaminatrice, che ha valutato positivamente la nostra proposta. Ringrazio pubblicamente il Consigliere Filippo Moretti, l’Assessore Veronica De Santis e il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici Ing. Paolo Pravato, che hanno seguito in prima persona questo progetto così importante per la nostra città.

La decisione di sciogliere ogni vincolo contrattuale e di tornare in possesso della struttura si è dimostrata vincente. Il Castellaccio dei Monteroni tornerà a risplendere e sarà finalmente fruibile da parte di tutti i cittadini di Ladispoli”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link.