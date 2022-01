Miss Befana 2022: ad Ostia Antica la sfilata per il costume più originale

Ostia – Una sfilata dedicata alla Befana, dove sarà premiato il costume più curioso, più bello e più divertente: il 6 Gennaio 2022 per la gioia di grandi e piccini, presso il ristorante Al Bajniero, via Felice Caronni, 79 ad Ostia Antica si terrà il concorso Miss Befana 2022.

Per partecipare a Miss Befana 2022, l’iscrizione è libera. Presso il ristorante sarà, inoltre, possibile pranzare su prenotazione, girovagare tra gli stand artigianali del Mercatino della Befana, divertirsi con l’animazione per i più piccoli.

Non perdere l’occasione per essere la Befana più “in” del nuovo anno, potresti aggiudicarti il titolo di Miss del 2022

Per partecipare con il tuo costume della Befana alla sfilata, contattare i numeri 06.5657043 e 338.9833894.

Ingresso libero, nel rispetto delle nuove normative anti Covid-19.

