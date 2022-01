Spiagge, Sabaudia verso l’adozione del Piano d’Utilizzo degli Arenili

Sabaudia – Il Comune di Sabaudia si avvia verso l’adozione del Piano d’Utilizzo degli Arenili. Nelle scorse ore si sono riunite, in seduta congiunta, le commissioni Urbanistica, Attività Produttive e Patrimonio e Demanio, alle quali hanno partecipato, oltre ai commissari, anche il sindaco Gervasi e gli assessori Palmisani e Macale. Presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria dei balneari e l’ingegner Antonio Petti, tecnico incaricato dal Comune alla revisione.

L’Ingegner Petti ha fatto il punto generale di tutte le attività portate avanti dal 2011 ad oggi e ha illustrato la revisione del Pua, elaborata anche in base alle innovazioni normative intervenute nel tempo. L’architetto Fulvia Boscherini, Responsabile unico del procedimento (Rup) nonché neonominata responsabile del settore Patrimonio e Demanio, ha così invitato al confronto e esortato consiglieri comunali e associazioni di categoria ad avanzare, entro la prima decade di gennaio, le eventuali proposte di integrazione e/o modifiche alla suddetta revisione, al fine di addivenire alla conclusione del procedimento.

Conclusa questa ultima fase di “consultazioni”, si procederà all’approvazione finale in commissione urbanistica, alla quale seguirà l’illustrazione al Consiglio Comunale che sarà chiamato ad approvare il nuovo Piano d’Utilizzo degli arenili entro la fine di gennaio, portando così a compimento un processo lungo e articolato finalizzato a disciplinare la fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali e dunque a regolare le attività turistico-ricreative sul litorale della città delle dune.

