Formia, armato di spranga minaccia i medici e devasta l’area Covid dell’ospedale

Formia – Resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e interruzione di servizio di pubblica necessità: con queste accuse i carabinieri, coordinati dalla Procura di Cassino, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 25enne di Minturno (Latina) dopo che ha creato il panico nell’ospedale di Formia. I fatti risalgono al pomeriggio del 1 gennaio scorso: l’uomo era stato trasportato in ospedale perché trovato in stato di agitazione psicomotoria.

Ad un certo punto, una volta all’interno della struttura, con una spranga di ferro ha minacciato e tentato di aggredire il personale medico in servizio e ha danneggiato l’area dedicata ai pazienti affetti da Covid-19 rendendola inutilizzabile fino all’intervento di manutenzione.

Decine le persone che hanno assistito ai momenti di follia e che per paura di essere aggredite si sono immediatamente allontanate dal pronto soccorso. Determinante l’intervento dei carabinieri della stazione di Formia, insieme a quelli della tenenza di Gaeta, che hanno posto fine all’aggressione. Al termine delle attività di rito, il 25enne è stato condotto presso la casa circondariale di Lanciano (Chieti), così come disposto dall’autorità giudiziaria di Cassino.

Peraltro, l’uomo è stato di recente protagonista di un’aggressione ai danni di un carabiniere. I militari dell’Arma, in quel caso, erano intervenuti su richiesta del genitore del 25enne vittima di continue minacce e aggressioni da parte del figlio. Per quell’episodio l’uomo era stato arrestato e l’autorità aveva applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Formia clicca qui