Ondata di Covid nel calcio italiano. Aumentano i casi di positività. Sta succedendo nel Benevento. Si riprendono gli allenamenti dopo le feste natalizie, senza i casi i tesserati coinvolti. Sia tra i giocatori che nello staff tecnico, dopo un tampone molecolare.

La Fiorentina ha deciso che non andrà in bolla. Il club viola dichiara che il calciatore positivo non ha avuto contatti con i compagni e con gli allenatori. Ha trascorso le feste natalizie e di Capodanno con famigliari, anche loro positivi. Il contagio, come sottolinea il team di Firenze, è avvenuto fuori dal centro sportivo. E’ il quinto caso di positività dopo la ripresa degli allenamenti, già martedì scorso. Due giocatori con quello emerso dai test odierni e tre tesserati vicini alla prima squadra.

Maggiori casi sono riscontrati alla Ternana. In Serie B, che era stata già sospesa prima di Natale, crescono i contagi da Covid. Nel club umbro sono 17 i tamponi positivi. 13 calciatori e 4 membri dello staff. Per tutti loro sono state immediate le procedure di sicurezza effettuate previste. Sono ripresi intanto gli allenamenti, a porte chiuse. La ripresa del campionato è prevista per il 14 gennaio.

