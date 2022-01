Il vescovo di Solsona si dimette e sposa una scrittrice di romanzi erotici: il Papa lo rimpiazza

Madrid – La diocesi di Solsona, in Spagna, ha il suo nuovo vescovo. Si tratta di monsignor Francisco Simón Conesa Ferrer. La nomina del Pontefice arriva dopo la scelta fatta dall’ex vescovo, Xavier Novell: si era dimesso ad agosto scorso e nel mese di novembre si è poi sposato con la psicologa e scrittrice catalana Silvia Caballol, autrice di romanzi erotici ed esperta di satanismo.

Monsignor Ferrer è nato il 25 agosto 1961 ad Alicante. Ha compiuto gli studi ecclesiastici nel Seminario Maggiore di Orihuela-Alicante. E stato ordinato sacerdote il 29 settembre 1985. Presso l’Universidad de Navarra ha conseguito la Licenza in Teologia (1991), in Filosofia e Lettere (1992), il Dottorato in Teologia nel 1994 e in Filosofia e Lettere nel 1995. Nominato Vescovo di Minorca il 27 ottobre 2016, è stato consacrato il 7 gennaio 2017. All’interno della Cee è membro della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede dal 2017.

Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte