Indagini ambientali nel mare di Torvaianica: il vademecum per le barche

Pomezia – Fino al 15 gennaio 2022, per rendere possibile l’esecuzione di indagini marine di tipo ambientale al largo di Torvaianica, tutte le imbarcazioni dovranno navigare a debita distanza di sicurezza dai mezzi impiegati (“Futura”, “Marea” ed “Euribia”) nello specchio acqueo con le seguenti coordinate:

A: 41° 37.876’N 12° 25.108’E

41° 37.876’N 12° 25.108’E B: 41° 38.834’N 12° 25.660’E

41° 38.834’N 12° 25.660’E C: 41° 38.800’N 12° 25.741’E

41° 38.800’N 12° 25.741’E D: 41° 37.827’N 12° 25.221’E

Dall’obbligo sono naturalmente esclusi i mezzi della Guardia Costiera, delle forze di Polizia e dei mezzi di soccorso nell’espletamento dei loro compiti istituzionali.

Inoltre, si legge sull’ordinanza della Guardia Costiera pubblicata il 31 dicembre scorso (clicca qui per leggerla in versione integrale), le unità in navigazione in prossimità della zona, in presenza delle unità navali denominate “Futura”, “Marea” ed “Euribia”, intente in attività di indagini del fondale e che dovranno essere considerate “unità con difficoltà di manovra”, dovranno procedere a velocità ridotta prestando particolare attenzione, e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di pervenire situazioni di pericolo.

Le indagini, che prevedono l’esecuzione di una video ispezione a mezzo ROV, si svolgeranno dalla linea di costa fino alla batimetrica dei 50 metri.

