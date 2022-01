L’Itacanottaggio in raduno a Sabaudia: nei tecnici c’è Agostino Abbagnale

Sabaudia – Il direttore tecnico Francesco Cattaneo integra i collaboratori dello staff tecnico della Prima Squadra con il tre volte campione olimpico Agostino Abbagnale (Seul 1988, Atlanta 1996 e Sydney 2000), che comunque continuerà a mantenere l’incarico di responsabile tecnico del College Remiero Giovanile di Piediluco.

Con il nuovo assetto tecnico, Cattaneo ha convocato 61 atleti, tra uomini e donne, che dal 10 al 23 gennaio si ritroveranno sempre a Sabaudia per il primo collegiale dell’anno programmato presso le sedi della Marina Militare, delle Fiamme Gialle, delle Fiamme Oro e dei Carabinieri. Con questo raduno continueranno i test e la preparazione che il Direttore Tecnico sta predisponendo per affrontare gli impegni internazionali di questa stagione agonistica che vede il primo appuntamento già ad aprile, dall’8 al 10, con la 36esima edizione del Memorial Paolo d’Aloja in programma a Piediluco. Di seguito l’elenco dei convocati:

Stefano Oppo (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri–SC Garda Salò), Stefania Gobbi, Veronica Lisi (Carabinieri-SC Padova), Niels Torre (Carabinieri-SC Viareggio), Chiara Ondoli, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Gaia Colasante (CC Irno), Luca Giurgevich (CC Saturnia), Lorenzo Gaione (CUS Torino), Jacopo Frigerio, Matteo Lodo, Niccolò Pagani, Mario Paonessa, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Valentina Rodini (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Andrea Panizza (Fiamme Gialle-SC Moto Guzzi), Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle-SS Murcarolo), Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca, Kiri Tontodonati (Fiamme Oro-CUS Torino).

Davide Mumolo (Fiamme Oro-SC Elpis), Federica Cesarini (Fiamme Oro-SC Gavirate), Davide Comini, Matteo Della Valle (Fiamme Oro-SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro-SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse-SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares, Antonio Vicino (Marina Militare), Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola (Marina Militare-RYCC Savoia), Cesare Gabbia (Marina Militare-SC Elpis), Davide Verità (Marina Militare-SC Monate), Andrea Carando (RCC Cerea), Volodymyr Kuflyk, Aniello Sabbatino (RYCC Savoia), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Silvia Terrazzi (SC Arno), Nicolò Carucci, Giovanni Codato, Paolo Covini, Linda De Filippis, Riccardo Peretti (SC Gavirate), Nicholas Castelnovo, Ivan Galimberti, Patrick Rocek (SC Lario), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Pietro Cangialosi (SC Padova), Leonardo Tedoldi (SC Retica), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).

